Konteyner kentte liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kentlerde eğitim gören liseliler yarıştı.
Fidanlık Konteyner Kent alanında Afşin Kaymakamlığı, Afşin Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Bolu Psikososyal Destek Ekibi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında 6 okuldan 24 öğrenci ter döktü.
Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya derslerinden toplamda 15 sorunun sorulduğu yarışmada, dereceye giren öğrenciler konteyner kentlerden sorumlu kaymakamlar İbrahim Coşkunaslan, Mahmut Korkmaz, Ahmet Akdağı ve Emre Konak tarafından ödüllendirildi.
Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.
Yarışmanın ardından öğrenciler, düzenlenen programda eğlendi.