Kahramanmaraş'ta 8. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın onarımı sırasında 8. kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Dr. Mustafa Bey Caddesi'nde depremde hasar gören Zekeriyaköy Konutları 2. Blok 8. katta kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden sıva işçisi Ali K. (62) zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Ali K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.