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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:21
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

        Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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