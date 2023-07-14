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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:21
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Dereli Mahallesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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