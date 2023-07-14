Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Anma etkinlikleri mevlid-i şerif programıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunurken şehitler için dua edildi.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında "Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" temalı karma resim sergisinin açılışı yapıldı.

Daha sonra Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta, 15 Temmuz gecesine ait video gösterimi sunuldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, açılış konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından hain bir kalkışmaya cüret edildiğini hatırlattı.

Yasım, bundan 7 yıl önce Türk halkının istiklal ve istikbaline sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Millet, milli iradeye saldıranlara 'dur' dedi. Bu necip millet birlik ve beraberlik içinde hainlerin saldırısına fırsat vermeyerek gururla yad ettiğimiz demokrasi dersi verdi. Silah gücüyle devletimizi yıkamayanlar gizli emellerine ulaşmak için FETÖ terör örgütünü kullandılar. 15 Temmuz gecesi verilen demokrasi dersi hatırda kaldıkça milletimiz uyanık olacak bir daha böylesi kalkışmalara fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler dilerim."

Konuşmanın ardından KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Göktürk tarafından "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konulu konferans sunumu gerçekleştirildi.