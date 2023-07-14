Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Coşkun, ilk olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ tarafından Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Niyazi Ergüven'in Türkoğlu ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Coşkun ve beraberindekiler, edilen duanın ardından Necip Fazıl Konteyner Kentte kalan 15 Temmuz Gazimiz Serkan Yeşilay ve ailesine de ziyarette bulundu.

Vali Coşkun ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine işaret etti.

15 Temmuz gecesi şehit ve gazilerin göstermiş oldukları onurlu duruşun, hainlerin gerçekleştirmek istedikleri bütün kötü emelleri yerle bir ettiğini belirten Coşkun, "Ülkesinin birlik ve beraberliğine sahip çıkan, vatanı ve bayrağını canından aziz bilen evlatları yetiştiren kıymetli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hepiniz bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Bizler de sizlerin her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe hepinize minnettarız." diye konuştu.

Vali Coşkun ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü 'ne geçti.

Emekli olan özel harekat polisleri ile bir süre sohbet eden Coşkun, terfi eden polislerin rütbelerini taktı.

Vali Coşkun’a ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya eşlik etti.