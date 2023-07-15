Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kahramanmaraş'ta pencere sökerken 7. kattan düşen kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 19:41
        Kahramanmaraş'ta pencere sökerken 7. kattan düşen kişi öldü

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ağır hasarlı binadan pencere sökmeye çalışan kişi, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 10 katlı apartmanın 7. katındaki dairenin penceresini sökmek isteyen 36 yaşındaki M.A, dengesini kaybederek düştü.

        Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Aksaray Belediyesi ve Güney Kore Hope Bridge Derneği, Kahramanmaraş´ta konteyner kent açtı
        Aksaray Belediyesi ve Güney Kore Hope Bridge Derneği, Kahramanmaraş´ta konteyner kent açtı
        TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şehit Taş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Taş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü