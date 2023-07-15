Kahramanmaraş'ta pencere sökerken 7. kattan düşen kişi öldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ağır hasarlı binadan pencere sökmeye çalışan kişi, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 10 katlı apartmanın 7. katındaki dairenin penceresini sökmek isteyen 36 yaşındaki M.A, dengesini kaybederek düştü.
Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.