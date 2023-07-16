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        Kahramanmaraş'ta kente gelen sürücülere dondurma ikram edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 13:42
        Kahramanmaraş'ta kente gelen sürücülere dondurma ikram edildi

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kente gelen sürücülere dondurma ikram edildi.

        Dondurmasıyla ünlü kente giriş yapan sürücülere bir firma tarafından dondurma dağıtıldı.

        Firma yetkilisi Ömer Kandilcik, gazetecilere, şehrin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kente gelen misafirlere 2 tona yakın dondurma dağıtıklarını söyledi.

        Aksaray'dan Kahramanmaraş'a gelen Hasan Hüseyin Dağ ise dondurma ikramını gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

        Mehmet Yenidoğan da polis uygulaması olduğu için durduklarını daha sonra dondurma ikram edilince ailecek mutlu olduklarını ifade etti.

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