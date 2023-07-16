Türkoğlu'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçenin Kılılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arazöz, dozer ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 7 arazöz, 2 dozer ve 35 personelle 2 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.