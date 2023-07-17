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        Türkoğlu'nda depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:03
        Türkoğlu'nda depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

        ​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, "Geleceğim emin ellerde" projesi kapsamında gönüllerince eğlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan proje ile yaklaşık 500 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

        Programda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü köpeği "Alfi" eğitmenleri eşliğinde çocuklara gösteri sundu.

        Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri de konteyner kent sakini annelere "Uyuma Projesi" kapsamında bilgilendirme yaptı.

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