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        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara kitap dağıttı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:01
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara kitap dağıttı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, "Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara kitap dağıttı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen dernek üyeleri, konteyner kentlerde kalan çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

        Konteyner kente gelen gezici kütüphaneden depremzede çocuklara kitap dağıtıldı.

        Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Demirdöğen, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sakarya Konteyner Kent ziyaretinde AA muhabirine, şu ana kadar deprem bölgesinde yaklaşık 40 bin kitap dağıttıklarını söyledi.

        Derneğin Türkiye'de dil hassasiyetini ve edebiyat sevgisini çoğaltmak için faaliyet gösterdiğini belirten Demirdöğen, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda çocuklarımıza edebiyatın iyileştirici gücünü yansıtabilmek için derneğimiz daha önce diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'a da ziyarete geldi. Derneğimizin çıkardığı çocuk dergisini ve çocukların okuyabileceği kitapları onlara hediye ediyoruz. Konteyner alanlarında kalıcı kütüphaneler kurulmasına kitap bağışı yaparak katkıda bulunmak istiyoruz."

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