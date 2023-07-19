Kahramanmaraş'ta nişan töreninde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, nişan töreninde silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Nadir Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği N.G. bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Silahla ateş ettiği tespit edilen H.D, saklandığı evinde gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.