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        Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:42
        Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. ile 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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