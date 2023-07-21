Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde A.D. (68) ile ağabeyi Ö.D. (76) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
A.D'nin bıçakla yaralandığı olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.D, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, şüpheli Ö.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.