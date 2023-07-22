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        "Sevgi ve sağlık tırı projesi" ile depremzede çocuklara göz taraması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:28
        "Sevgi ve sağlık tırı projesi" ile depremzede çocuklara göz taraması

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Sevgi ve sağlık tırı projesi" kapsamında konteyner kentte kalan çocuklara göz taraması yapıldı.

        Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan ve Üsküdar üniversiteleri ile Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan tırda, konteyner kentlerdeki 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçirildi.

        Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, 7-13 yaş aralığındaki çocukların göz muayenelerinin yapıldığını, göz hastalığı bulunan çocukların ise ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini söyledi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin argıdından rotalarını afet bölgesine çevirdiklerini belirten Çağlı, "Etkinlik tırımızın içerisinde göz doktorlarımız, aile hekimlerimiz, uzman optisyenlerimiz ve genç Kızılay teşkilatlarımızla çocuklarımızın göz taramasını gerçekleştiriyoruz. Yine tespit ettiğimiz göz hastalığı bulunan çocuğu ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediyoruz." diye konuştu.

        Çağlı, ilk 2 günde ortalama 1400 çocuğa ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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