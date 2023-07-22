Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Deprem şehitlerinin ismi kütüphanede yaşatılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:12
        Deprem şehitlerinin ismi kütüphanede yaşatılacak

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda oluşturulan kütüphaneye, depremde hayatını kaybeden Hasan, Hatice ve Sudenaz Çayırcı'nın isimleri verildi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında Onikişubat İlçesi Üngüt İlkokulu'nun hasar gören kütüphanesi, gönüllü adliye personellerinden oluşan 30 kişilik bir ekip tarafından yeniden onarıldı.

        Kitaplar ve oyuncaklarla doldurdukları kütüphaneye ise adliye personellerinden Ökkeş Çaycı'nın depremlerde hayatını kaybeden annesi Hatice, babası Hasan ve kardeşi Sudenaz Çayırcı'nın ismi verildi.

        Kütüphanenin açılış törenine katılan Çayırcı ailesinin yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

        Çaycı ailesinin kızı Şura Canpolat, AA muhabirine, hüznü, sevinci ve heyecanı aynı anda yaşadığını anlatarak, "Bizim yaramıza merhem oldular. Yani yalnızlığımızı, boşluğumuzu doldurdular. Evin büyükleri bizdik anne görevi görüyorduk. Küçük kardeşimi bir türlü kabullenemiyorum. Deprem olmadan 4 saat önce o evdeydik. Annem hiç gitmemizi istemedi. Benim içime bir şey düştü gidelim dedim. Sonra kapıya çıktık. Çocuklarım kalmak istedi. Siz de gelin gidelim dedim. 4 saat sonra bu deprem oldu. Yani kardeşimi de alıp çıkmadığıma çok pişman oluyorum. O benim çocuğum gibiydi, çok özlüyorum. Yani herkesin acısı tabii ki kendinedir. Herkes büyük acılar çekti. Evlatlarını kaybetti, eşlerini kaybetti. Bilmiyorum çok büyük bir acı. İnşallah bu projeler çoğalır ve bu projelerle herkesin biraz da olsa yaralarına merhem olur."

        Ökkeş Çayırcı da depremde en değerli canlarını kaybettiklerini, yüreklerindeki acının tarifi olmadığını söyledi.

        Yaşanan felaketin bir çok insanı hayattan kopardığını hatırlatan Çayırcı, "Yani acı büyük bir acı, anlatması çok zor. Ancak hayat devam ediyor. Eşimiz için, kardeşlerimiz için, çocuklarımız için dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Öncelikle yaşanılan bu felakette çocuklarımızın yüreğindeyken enkazı kaldırmak olmalı. Aslında bu denli kütüphaneler yaşayan bir ağaçtır. Yani burada kütüphanede okunan her kitapta onlara güzel bir dua olacaktır inşallah." diye konuştu.

        Proje sorumlusu Naile Alevci de proje kapsamında açılan kütüphanenin yeni kitaplara ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Kütüphanenin çocuklar için faydalı olması temennisinde bulunan Alevci, "Bundan sonra da kuracağımız kütüphanelere kısmet olursa deprem şehitlerinin adını vermek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda konteyner kentleri, kütüphane, kreş ve ana sınıfı kurmak olacak." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı
        Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı
        Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde
        Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde
        "Sevgi ve sağlık tırı projesi" ile depremzede çocuklara göz taraması
        "Sevgi ve sağlık tırı projesi" ile depremzede çocuklara göz taraması
        Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu:
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem; ağır hasarlı bina yıkıldı
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem; ağır hasarlı bina yıkıldı