Deprem şehitlerinin ismi kütüphanede yaşatılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda oluşturulan kütüphaneye, depremde hayatını kaybeden Hasan, Hatice ve Sudenaz Çayırcı'nın isimleri verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında Onikişubat İlçesi Üngüt İlkokulu'nun hasar gören kütüphanesi, gönüllü adliye personellerinden oluşan 30 kişilik bir ekip tarafından yeniden onarıldı.

Kitaplar ve oyuncaklarla doldurdukları kütüphaneye ise adliye personellerinden Ökkeş Çaycı'nın depremlerde hayatını kaybeden annesi Hatice, babası Hasan ve kardeşi Sudenaz Çayırcı'nın ismi verildi.

Kütüphanenin açılış törenine katılan Çayırcı ailesinin yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Çaycı ailesinin kızı Şura Canpolat, AA muhabirine, hüznü, sevinci ve heyecanı aynı anda yaşadığını anlatarak, "Bizim yaramıza merhem oldular. Yani yalnızlığımızı, boşluğumuzu doldurdular. Evin büyükleri bizdik anne görevi görüyorduk. Küçük kardeşimi bir türlü kabullenemiyorum. Deprem olmadan 4 saat önce o evdeydik. Annem hiç gitmemizi istemedi. Benim içime bir şey düştü gidelim dedim. Sonra kapıya çıktık. Çocuklarım kalmak istedi. Siz de gelin gidelim dedim. 4 saat sonra bu deprem oldu. Yani kardeşimi de alıp çıkmadığıma çok pişman oluyorum. O benim çocuğum gibiydi, çok özlüyorum. Yani herkesin acısı tabii ki kendinedir. Herkes büyük acılar çekti. Evlatlarını kaybetti, eşlerini kaybetti. Bilmiyorum çok büyük bir acı. İnşallah bu projeler çoğalır ve bu projelerle herkesin biraz da olsa yaralarına merhem olur."

Ökkeş Çayırcı da depremde en değerli canlarını kaybettiklerini, yüreklerindeki acının tarifi olmadığını söyledi.

Yaşanan felaketin bir çok insanı hayattan kopardığını hatırlatan Çayırcı, "Yani acı büyük bir acı, anlatması çok zor. Ancak hayat devam ediyor. Eşimiz için, kardeşlerimiz için, çocuklarımız için dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Öncelikle yaşanılan bu felakette çocuklarımızın yüreğindeyken enkazı kaldırmak olmalı. Aslında bu denli kütüphaneler yaşayan bir ağaçtır. Yani burada kütüphanede okunan her kitapta onlara güzel bir dua olacaktır inşallah." diye konuştu.

Proje sorumlusu Naile Alevci de proje kapsamında açılan kütüphanenin yeni kitaplara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kütüphanenin çocuklar için faydalı olması temennisinde bulunan Alevci, "Bundan sonra da kuracağımız kütüphanelere kısmet olursa deprem şehitlerinin adını vermek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda konteyner kentleri, kütüphane, kreş ve ana sınıfı kurmak olacak." dedi.