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        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:57
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte evde bunalıp dışarı çıkan vatandaşlar, yüzme havuzu, mesire alanları ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki havuzu tercih eden çocuklar doyasıya eğlenirken, Kılavuzlu Parkı'nda ise vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

        Kentte sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar da süs havuzlarına girdi.

        Vatandaşlardan Lütfü Işık, AA muhabirine, hava sıcaklığındaki artışın her geçen gün daha yoğun hissedildiğini belirtti.

        Işık, "Maalesef sıcaktan evlerde oturamıyoruz. Bize en yakın mesire alanlarına gelip dinlenmeye çalışıyoruz. Buralar diğer yerlere göre daha serin." diye konuştu.

        Emine Karabacak da sıcak havalardan bunaldıklarını, kız kardeşiyle mesire alanlarına gelerek ağaçların altında serinlediklerini söyledi.

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