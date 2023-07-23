GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına, ekipler, birisi askeri 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale etti.

Pazarcık ilçesindeki yangın, ekiplerce yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Diğer bölgelerdeki çalışmalara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Arıcıların kovanlarının da zarar gördüğü yangın bölgesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının, ayran, su ve bisküvi dağıttığı gözlendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 22 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Karartı, söz konusu alanın 6 hektarının ormanlık, kalan kısmının ise tarım arazisi olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da yangının devam ettiği Kazma Bağları mevkisine gelerek, Karartı'dan, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın, yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Yangınlarda 15 hektar tarım arazisi ile 6 hektar orman alanı zarar gördü.