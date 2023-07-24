GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracıyla ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangının devam ettiği bölgeye gelerek, ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karartı, AA muhabirine, çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü şu ana kadar 20 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Karartı, biri askeri 3 helikopter, 16 arazöz ve 155 personelle müdahale edildiğini anlatarak, ​​​​​​​söz konusu alanın 10 hektarının ormanlık, kalan kısmının ise tarım arazisi olduğunu kaydetti.