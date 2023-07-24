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        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:49
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracıyla ekipler sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

        Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle AFAD ekiplerince bir evindeki iki kişi tahliye edildi.

        Bu arada söndürme çalışmasına katılan 3 Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilendi.

        3 personel bölgede hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alınırken, bir görevli aracı yoğun duman nedeniyle devrildi.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangının devam ettiği bölgeye gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Karartı, AA muhabirine, çalışmaların havadan ve karadan sürdüğünü ve şu ana kadar 30 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

        Karartı, rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

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