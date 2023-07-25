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        6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:37
        6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Belediye, kendi ürettiği buğdaylardan elde ettiği ürünleri Halk Ekmek Fabrikası'nda işleyerek vatandaşa ücretsiz dağıtacak.

        Yaklaşık 3 yıl önce belediyeye ait 330 dönüm araziyi tarla vasfına dönüştüren Elbistan Belediyesi, söz konusu alanda buğday ekimi gerçekleştirdi.

        Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hasat yerinde yaptığı incelemesinin ardından gazetecilere, elde edilen buğdaydan günlük yaklaşık 10 bin ekmek üretileceğini ve depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

        Kendi arazilerinden elde ettikleri buğdayı önce una sonra ekmeğe dönüştürüp vatandaşa sunmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Gürbüz şöyle konuştu:

        "Elbistan Belediyesi olarak 330 dönümlük bir alanda bu sezon buğday ekimi gerçekleştirdik. Hamdolsun hasat zamanı geldi. Arkamda gördüğünüz tarla Elbistan Belediyemize ait daha önce boş olan bir tarlaydı. Belediyemiz 4,5 milyon metrekarelik bir mülkiyete sahip. Daha önceki yıllar boş olan bu alanlar Belediyemizce ekimi gerçekleştirilerek buradan elde ettiğimiz ürünleri de Halk Ekmek'te değerlendiriyoruz."

        - "3 yıl boyunca ekmek 1 liraydı"

        Gürbüz, Halk Ekmek Fabrikası'nda 2020 yılında başlatılan "ekmek 1 lira" satış politikasını 2022'ye kadar sürdürdüklerini işaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bu yıl ekmeğin ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

        Depremin ardından ürettikleri tüm ekmekleri vatandaşa ücretsiz ulaştırmanın gayretinde olduklarını belirten Gürbüz, "Birçok insan da tabii merak ediyor bunu nasıl başarabiliyorsunuz diye. Kendi arsalarımızı, boş olan arsalarımızı ekiyoruz. Bu arazilerimizden elde etiğimiz ürünü halk ekmek fabrikamızda vatandaşımıza ürün olarak sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Ekim sahasını daha da genişletmek istediklerine değinen Gürbüz, amaçlarının boş bir metrekare bile bırakmayıp her alanı değerlendirmek olduğunu dile getirdi.

        Gürbüz fabrikanın tam kapasiteyle çalıştığını hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Depremin ardından Belediyemize ait satış noktalarını aktif hale getirdik. Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettiğimiz ekmeği vatandaşlarımıza Belediye personelimiz aracılığıyla ulaştırıyoruz. Depremden önceki günlerde fabrikamız, üretim kapasitesini her geçen gün artırarak vatandaşlarımıza ekmeği 1 liradan sunuyordu ama depremden sonra bölgedeki ihtiyaçları da göz önüne bulundurarak biz şöyle bir karar aldık. Ürettiğimiz tüm ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz ve burada herhangi bir kriter de koymadık. Zaten herkes depremzede, herkesin ciddi sorun var, kayıpları var. Dolayısıyla devlet imkanlarıyla vatandaşının yanında olması gerekir. Bizler de elimizden geldiğince bunu sağlamaya çalışıyoruz."

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