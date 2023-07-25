Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kahramanmaraş'ta düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:48
        Kahramanmaraş'ta düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi'nde muhtarlık yapan Şaban Bozkaya (70) Dereli Mahallesi Kandil Küme Evleri kırsalında dağ çayı toplamaya gitti.

        Topladığı çaylarla evine döndüğü sırada düşürdüğü torbasını almak isteyen Bozkaya, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle kendi imkanlarıyla çıkamayan Bozkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Bozkaya, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
        6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
        Elbistan´da belediye tarlada buğday üretip, ücretsiz 10 bin ekmek dağıtıyor
        Elbistan´da belediye tarlada buğday üretip, ücretsiz 10 bin ekmek dağıtıyor
        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü
        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor