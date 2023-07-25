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        Depremden etkilenen Afşin ilçesinde imar ve inşa çalışmaları başlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:14
        Depremden etkilenen Afşin ilçesinde imar ve inşa çalışmaları başlıyor

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

        Başkan Güven, Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, deprem sonrası yapılan jeolojik etüt çalışmalarında ilçede inşaata yasaklı alanın çıkmadığını söyledi.

        Afşin'in yeniden imar ve inşa çalışmalarına başlayacaklarını belirten Güven, "Depremin hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanlarının, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kıstaslara göre çalışmalara başladık ve tamamladık. 12 Nisan itibariyle de ilgili bakanlığa durumu arz ettik. Sonuç olarak muhtemelen bu hafta imzalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Güven, depremin ardından ilgili bakanlıklarla kurulan temasların devam ettiğini hatırlatarak, ilçenin eski imar alanında yaklaşık 500 jeolojik sondaj çalışması yapıldığını ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade etti.

        İlçedeki orta hasarlı binaların durumuna da değinen Güven, şunları kaydetti:

        "Orta hasarlı binaların dönüştürülmesi için üç tane seçenek var. Bunlardan birisi devletin desteğiyle güçlendirilmesi, ikincisi hak sahipliğine konu olma, sonuncusu da yerinde dönüşüm yönteminden yararlanma. Güçlendirme talebinde bulunan hak sahipleri öncelikle performans analizlerini yaptıracaklar. Bunun sonucu güçlendirme çıkarsa başvuracaklar. Bina sakinlerinin yüzde sekseninin güçlendirme istemesi gerekiyor. Güçlendirilmesi uygun görülmeyen binalarda vatandaşlarımız hak sahibi olabiliyor. Üçüncü yöntemde de vatandaşlarımız yerinde dönüşüm avantajlarından faydalanabiliyor. Fay hatlarının 60 metre sağına ve soluna asla konut yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda jeolojik etütler Kahramanmaraş’ta yoğun olarak devam ediyor. Afşin’de Mart itibariyle tamamladığımız etütler birçok yerde yeni başladı. Yeni oluşan daha önce fay haritasında olmayan faylar var. Onlarla ilgili ciddi araştırmalar deprem bölgelerinde devam ediyor. Araştırma sonuçlarına göre Afşin’e en yakın fay hattı 27 kilometre uzaklıkta. Şehrimizin içinde ortasında, kenarından geçen fay hattı yok."

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