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        Depremzede yetim çocuklara bisiklet hediye edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:10
        Depremzede yetim çocuklara bisiklet hediye edildi

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve konteyner kentte kalan yetim çocuklara bisiklet dağıtımı sürüyor.

        Hayrat İnsani Yardım Derneği, hayırseverler tarafından temin edilen 50 bisikleti, depremzede yetim çocuklara dağıttı.

        Derneğin Kahramanmaraş Bölge Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yetim çocukları hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Dernek olarak depremlerde acil yardım ve barınma ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Köşker, deprem öncesinde bünyelerinde 220 yetime yardım ettiklerini bu sayının depremden sonra 500 çıktığını dile getirdi.

        Köşker, "Tabi ki deprem süreci içeresinde psikolojik olarak etkilenen bu kardeşlerimize bisiklet desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 50 kardeşimize bisiklet dağıtımı yaptık. Bu programda 50 kardeşimiz mutlu olacak. Depremin başından bu yana depremzedelerin yanındayız, yaraları birlikte sarıyoruz." diye konuştu.

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