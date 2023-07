Afşin'de yerinde dönüşüm başlıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde imar ve inşa çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, yerinde dönüşüm çalışmalarının başlaması için vatandaşlardan proje beklediklerini söyledi.

İnşaat sektörü temsilcileriyle belediye konferans salonunda bir araya gelen Güven, deprem sonrası Afşin’in yeninden imar ve inşası için yol haritasının belirlendiğini ifade etti.

İlçenin bir an önce ihya ve inşasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 17 Temmuz'da başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesinin şans olduğunu aktardı.

İlçenin yeniden inşası ve imarına yönelik ilgili birimler ile sürekli olarak görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Şartların tamamlanması ve sözleşmenin düzenlemesi halinde yarın itibariyle inşaata başlayabileceğimizi gördük. Biz de sektör temsilcilerini toplayarak bu konuda hazır olmalarını istedik. Yerine dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımız yetkili müteahhitlere ki karnesi olması gerekiyor. Sözleşmeyi imzaladıkları takdirde İlçe Kaymakamlığında kurulan Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu yerinde dönüşüm ofisinde gerekli işlemleri yaptırarak bir an önce binaların yapımına başlayabilirler. Bir an önce Afşin'de normalleşmek, kalıcı barınma sorunumuzu çözmek istiyoruz. Yerine Dönüşüm projesiyle ilgili tekrar Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel şartlar oluşturdular. Bir an önce inşa faaliyetine başlamamızda herhangi bir engel yok. Her şey Afşin için ve biz birlikte başaracağız. Birlikte ayağa kalkacağız. Biz hazırız."