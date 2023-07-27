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        Suudi Arabistan Prensesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:53
        Suudi Arabistan Prensesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) İyi Niyet Elçisi ve Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Prenses, depremin yaralarının sarılmasına yönelik yapılan çalışmalarda gelinen noktayla ilgili Güngör'den bilgi aldı.

        Daha sonra konuğuna kentin İstiklal Madalyası'nı gösteren Güngör, kentin düşman işgalinden kurtuluşu ve verilen mücadelenin önemini anlattı.

        Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de hazır bulundu.

        Güngör, daha sonra konuğunu uğurladığı sırada Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u tanıttı.

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