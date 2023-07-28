Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fenerbahçe Kulübünün "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremzedeler için yaptırdığı 2 bin 300 konteynerin açılışı yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ne inşa edilen Fenerbahçe Konteyner Kent'e düzenlenen törenle yerleştirildi.

Fenerbahçe Mahallesi'nde yapılan sosyal alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çocukların ve depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş adına kıvanç duyduğunu belirterek, emeği geçen iş insanları ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür etti.

Coşkun, "2 bin 300 konteynerin kurulduğu umut kentin açılışı için bir aradayız. Ben bu kentin hayata geçirilmesinde, yapılmasında emeği geçen başta Koç Holding olmak üzere Fenerbahçe Kulübümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da 6 Şubat depremlerinde çok büyük kayıplar verildiğini, tarifi zor bir acı ve toplumu sarsan büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, deprem bölgesine ilk günden itibaren yardım ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü olarak kendi aralarında deprem bölgesine bir kaynak yarattıklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"6 Şubat gecesi ağır bir felaket yaşadık. Ama millet olarak, devlet olarak omuz omuza bu sıkıntılı günleri aşmak için herkesin çorbada tuzu oldu. Biz de Fenerbahçe Kulübü olarak 'Bizim de çorbada tuzumuz olması lazım.' dedik. İlk günden itibaren stadımızın altında Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaraylısı herkes kendi stadı altında çalıştı. Tabii önemli şey unutmamak, unutturmamak ve bu felaketi geride bırakmak çok uzun süreç alacak. Biz de Fenerbahçe Kulübü olarak aramızda kongre üyelerimizle ve taraftarlarımızla birlikte bir kaynak yarattık ve bin konteynerlik projeye imza attık. Hepimiz çok gururluyuz."

Fenerbahçe Konteyner Kent açılışına Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, voleybolcu Eda Erdem Dündar, futbolcu Mert Hakan Yandaş ve basketbolcu Tarık Biberovic de katıldı.