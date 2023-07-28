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        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:08
        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN / GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde esnaf Mehmet Yalçın, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binaların enkazından topladığı eşyaları "Enkaz Kafe" ismini verdiği alanda sergiliyor.

        Şazibey Mahallesi'nde büfe işleten Yalçın, depremlerde hayatını kaybeden komşuları ve müşterilerinin oturduğu yaklaşık 30 binanın enkazından topladığı eşyaları, iş yerinin karşısındaki parkta bir araya getirdi.

        Yalçın, burada, aralarında koltuk, masa, kitaplık, fotoğraf albümleri ve oyuncakların da bulunduğu, depremin izlerini taşıyan çeşitli eşyaları sergiliyor.

        Mehmet Yalçın, AA muhabirine, depremle ilgili anıları kalıcı kılmak için yola çıktığını söyledi.

        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

        "Enkaz Kafe ismini verdiğim ya da Enkaz Müze olarak kalmasını istediğim bir yer yaptım. Bu alan depremde en büyük yıkımın olduğu Ebrar Siteleri'nin bulunduğu bölge olduğu için buraya kurdum. Eşyaların hepsi enkazdan çıkan malzemeler ve izinli olarak sahiplerinden aldım. Tamamen duygusal bir anımda kendiliğinden oluştu. İnsanlara bir şeyler bırakmak istedim. Kendi çabam ve gücümün yettiği şekilde yaptım ve ortaya böyle bir şey çıktı. Buraya gelen insanlar beni tebrik ediyor. Eşyaların fotoğraflarını çekiyor ve anılarını yaşatıyorlar, acılarımızı paylaşıyoruz. Duvara resim asanlar, camlara yazı yazanlar oluyor. İçlerinden geçirdikleri sözleri yazıyorlar."

        Yalçın, "Bu alanı müze gibi sergiliyorum. Ticari bir amaç yok, burayı da böyle eser olarak bırakmak istiyorum. İnşallah bu kötü günleri de hep birlikte sırt sırta, omuz omuza atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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