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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:14
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ahmet R'nin (46) kullandığı 27 APR 317 plakalı traktör ile Abdurrahman G. idaresindeki 46 ABE 392 plakalı otomobil, Şekeroba Mahallesi'nde çarpıştı.

        Sürücüler ile otomobilde bulunan Nuri A. (26) ve Enes G. (26) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazadan sonra alev alan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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