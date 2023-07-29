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        Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:32
        Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, partisinin il başkanlığında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe katılan Dora, gazetecilere, aşurenin birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma değerlerin temsili olduğunu söyledi.

        Aşurenin önemine işaret eden Dora, "Birbirinden çok farklı malzemelerin bir araya gelip kaynayarak şahane bir kıvam ve lezzete eriştiği aşurenin ruhu, birbirinden farklı insanların ve kimliklerin bir araya gelip kaynaşarak harmanlanması ve eşsiz bir kompozisyona ulaşması şeklinde tecelli eder insanda. Kadim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan bu geleneğimizi bugün Kahramanmaraş'ımızda icra ettik." diye konuştu.

        Dora, kaynayanın yalnızca kazan değil, Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan güzel insanların kalpleri olduğunu sözlerine ekledi.

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