Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 07:51
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

        Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

        Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

        Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti

        Benzer Haberler

        Depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları yükseliyor
        Depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları yükseliyor
        Kıbrıs gazisi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı
        Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı
        Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor
        Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor
        Adalet Bakanı Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
        Adalet Bakanı Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)