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        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:25
        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 bin 477 konutun yapımı sürüyor.

        Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından afetzedeler için 3 bin 477 konut yapılıyor.

        Birçoğunun kaba inşaatının tamamlandığı alanda ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.

        Dulkadiroğlu Belediye Bakanı Necati Okay, AA muhabirine, felaketin yaralarını sarmanın gayreti içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ağyar ve Karataş mahallelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için başlatılan toplu konut inşaatlarının hızla sürdüğü anlatarak, Ağyar Mahallesi'nde 2 bin 60, Karataş Mahallesi'nde ise 1417 konut yapılacağını ifade etti.

        Okay, konutların söz verildiği gibi yaz sonuna yetiştirilmesi için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

        Afetzedelerin her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirileceğini anlatan Okay, şöyle devam etti:

        "Bu konutlar belli bir aşamaya geldi ve örnek daireler bitti. Belli bloklarımız bitme aşamasında. İnşallah yeni yapılacak konutlarla ve yerinde yapılacak dönüşümlerle şehir merkezinde Trabzon Caddesi'nde, Azerbaycan Bulvarı'nda yeniden yerinde yapılacak dönüşümlerle tekrar şehrimizin hem ticari kapasitesini eski günlerine hem de depremden zarar gören mahallelerimizi eski günlerine kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ımızı eski günlerine yoğun bir gayretle çok kısa zamanda kavuşturacağız."

        - "Kardeşlerimizin derdine bu konutlarımız derman olacak"

        Hedeflerinin depremzede vatandaşların söz konusu konutlara kıştan önce yerleştirilmesi olduğunu hatırlatan Okay, bu doğrultuda gece gündüz 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

        Okay, ekiplerin konutları söz verilen tarihte teslim edebilmek için gereken tüm fedakarlığı gösterdiğine işaret ederek, "Bu şekilde yoğun bir çalışma olmazsa zaten bunların kışa yetiştirilmesi zor. Fakat kışa yetiştirme hedefini yerine getirmek amacıyla bu bölgede 7/24 yoğun bir şekilde TOKİ'miz çalışıyor. İnşallah kardeşlerimizin derdine bu konutlarımız derman olacak." diye konuştu.

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