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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:52
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Efsus Turan ve Dedebaba mahallelerinde yürütülen çalışma kapsamında, ekipler, kontrollü şekilde iş makineleriyle hasarlı binaları yıkarken, vatandaşların tozdan olumsuz etkilenmemesi adına enkaz alanları sürekli sulanıyor.

        Yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları ise kamyonlarla alınarak, döküm sahalarına taşınıyor.

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