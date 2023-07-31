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        Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:38
        Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada, babası Mustafa, annesi Bayram ve polis memuru eşi Gamze Tatlı, kardeşleri Astsubay Hüseyin ile polis memurları Gökhan ve Alper Tatlı ve diğer yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

        Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Döngele Kültür ve Bilgi Evi önündeki boş alana getirildi.

        Ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.

        Cenaze törenine, şehit Tatlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Küpeli, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

        Şehit Tatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kardeşi Komiser Özkan Tatlı'nın da defnedildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Bakan Yardımcısı Turan ile protokol üyeleri, baba Mustafa Tatlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

        Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gece Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

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