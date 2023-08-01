DOSYA HABER - Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde klima kurulumu tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin yaşadığı konteynerlere klima takma çalışmaları tamamlandı.

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının üçüncü bölümünde Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde barınanlara yönelik faaliyetler ele alındı.

Kent genelinde oluşturulan, sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntının düşünüldüğü 46 konteyner kentin sakinlerini, AFAD ekipleri başta olmak üzere devletin çeşitli kurumlarının temsilcileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Depremzedelerin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından etkilenmemesi için AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında kent genelindeki tüm konteynerlere klima kuruldu.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, kent genelinde oluşturulan 46 konteyner kentte klimasız konteyner kalmadığını belirtti.

İnsanların hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Temur şunları kaydetti:

"İl genelinde kurulu 46 konteyner kentte 16 bin 595 konteyner oturuma açılmış, bu konteynerlerde halihazırda 56 bin 302 vatandaşımız barınıyor. Tüm konteynerlerde klima kurulumu yapılmıştır. Konteynerlerimizde mini buzdolabı, termosifon, elektrikli ocak, ranza, yatak, battaniye, yastık, nevresim takımı, ısıtıcı, halı, çamaşır kurutma askısı, çöp kovası, çekyat, sandalye, katlanır masa, aile mutfak seti, hijyen seti ve genel temizlik araç gereçleri hazır bulunmaktadır. Daha iyisi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Necip Fazıl Konteyner Kent'te yaşayan Emine Keten, havaların ısınmasıyla konteynerlerine klima kurdurulduğunu anlatarak "Emeği geçenlere hep dua ediyoruz. Klima olmasaydı zaten duramazdık buralarda. Dışarısı çok sıcak ama klima sayesinde hiç hissetmiyoruz." diye konuştu.

- "Allah'ın verdiğine çok şükür kimseye muhtaç değiliz"

96 yaşındaki Mehmet Yiğit de felakette evinin yıkıldığını ve bir torununu kaybettiğini söyledi.

Depremin ardından konteyner kente yerleştirildiklerini anlatan Yiğit, "Allah'ın verdiğine çok şükür kimseye muhtaç değiliz. Kimseye bir sıkıntımız da yok. Sevenlerimizin başımızda bağrımızda yeri var. Devlete teşekkür ederim, yanımızda. Buralara muhtaç değildik ama oldu. Binlerce insana faydam dokundu lakin şimdi buradayız." diye konuştu.

Seher Yiğit de yaşadıkları acının tarifinin olmadığını, kendilerine destek veren herkese duacı olduklarını belirterek "Allah razı olsun bir tas suyu bile bize getirtmiyorlar, yemeğimizi getirip işlerimizi yapıyorlar burada herkes sevgi dolu. Klimamızı da kurdular, Allah uzun ömür versin." ifadesini kullandı.

Havalimanı Konteyner Kent'te kalan Hidayet Parlak da burada sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok hizmetten faydalandıklarını dile getirdi.