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        TDV, Kahramanmaraş'taki depremzedelere 7 bin gıda ve hijyen kolisi dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:35
        TDV, Kahramanmaraş'taki depremzedelere 7 bin gıda ve hijyen kolisi dağıttı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremzedelere içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 7 bin koli ulaştırdı.

        TDV, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetzedelerin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmalara destek verdi.

        Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla her alanda görev alan TDV personelleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Necip Fazıl Konteyner Kent'te afetzedelere içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 7 bin koli dağıttı.

        Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

        TDV'nin depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma, gıda ve diğer bütün faaliyetlere katıldığını dile getiren Tekin, depremzedelere yönelik yardımların devam ettiğini söyledi.

        Kentin çeşitli noktalarına kurulan konteyner kentlerde gıda ve hijyen kolisi dağıttıklarını ifade eden Tekin, "Şu anda 3 bin 500 gıda, 3 bin 500 hijyen paketi dağıtıyoruz. İlk günden beri TDV görevli ve gönüllüleriyle milletimizin yardımına koşuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin Kahramanmaraş'taki her kırsal mahallede temsilcisi var. Bu vesileyle biz bütün kırsal mahallelere yani kılcal damarlarına kadar ulaştık. Kırsal mahallelerdeki 100 bin aileye yardım dağıttık." diye konuştu.

        Tekin, kentteki depremzede öğrencilere yönelik de kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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