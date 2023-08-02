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        TDV'den deprem bölgesine 72 bin gıda ve hijyen kolisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:37
        TDV'den deprem bölgesine 72 bin gıda ve hijyen kolisi

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde konteynerlerde kalan depremzedeler için temin ettiği 72 bin gıda ve hijyen kolisinin dağıtımı sürüyor.

        TDV, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren afetzedelerin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

        TDV Genel Müdürü İzani Turan, Pazarcık Hastane Konteyner Kenti'nde depremzede ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına katıldı.

        Turan, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma, gıda ve diğer bütün faaliyetlere katıldıklarını, depremzedelere yönelik yardımların devam ettiğini belirtti.

        Depremzedelerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş'ta 20 bin gıda ve hijyen kolisinin dağıtımı sürüyor. Deprem bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Vakfımızın görevli ve gönüllüleri dağıtımları sürdürüyor. İnşallah dağıtımların ardından 40 bin gıda, 32 bin hijyen kolisi olmak üzere 72 bin koli dağıtmış olacağız. Bu yardımlarımız hayırseverlerimizin destekleriyle inşallah devam edecek. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları sürüyor biz de bu ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada, milletimizin teveccühüyle de Türkiye Diyanet Vakfı kardeşlerinin yanında olacak."

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