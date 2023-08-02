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        Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 23:19
        Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.P. idaresindeki 46 ABF 681 plakalı ambulans, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri K.G.E, D.B. ve hasta E.D. ile refakatçisi H.B. yaralandı.

        Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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