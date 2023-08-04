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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:20
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.

        Depremde en çok bina yıkımının yaşandığı Hayrullah Mahallesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda ağır hasarlı binalarla ilgili yapılan çalışmalar devam etti.

        Azerbaycan Bulvarı'nda kaldırılan enkazların yerine esnafın yeniden ticari faaliyetlerini sürdürmesi için konteyner çarşılar kurulurken, Hayrullah Mahallesi'ndeki hastane olarak kullanılan ağır hasarlı binanın yıkımı için çalışmalar da başladı.

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