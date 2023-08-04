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        Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:24
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        Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde afetzede öğrencilerin mekanik ve analitik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir ortaokulda robotik kodlama atölyesi açıldı.

        Yesevi Yardım Hareketi Derneğince, hayırsever Ramazan Küçükönder'in destekleriyle Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulunda oluşturulan atölye sayesinde öğrencilerin bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, gazetecilere, hayata geçirilen çalışmanın kentteki diğer okullara da örnek olacağına inandığını söyledi.

        Millet olarak İHA ve SİHA'ları yapanlarla gurur duyduklarını anlatan Mart, "Bu robotik kodlamalarla öğrencilerimiz farklı bakış açısını geliştirecek. Öğrencilerimizin diğer okullara örnek olacağı kanaatindeyim. Öğrencilerimiz burada genelde yarışmalara hazırlanıyor. Yarışmalarda kendilerini ispat edenler ve fark atan öğrencilerimiz otomatik olarak seçiliyorlar. Bu öğrencilerimizi, bakış açısı ufku genişlediği taktirde daha iyi yerlerde göreceğiz." diye konuştu.

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