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        UNDP'den Kahramanmaraş'taki afetzede kadınlara hibe desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:13
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        UNDP'den Kahramanmaraş'taki afetzede kadınlara hibe desteği
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), hibe desteği programı kapsamında "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki girişimci kadınları yalnız bırakmadı.

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) girişimiyle Kahramanmaraş Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 100 girişimci kadın ile UNDP arasında protokol imzalandı.

        Proje kapsamında, işletmesi zarara uğrayan veya depremden dolayı mağduriyet yaşayan işveren kadınlara toplamda 550 bin dolar yardımda bulunulacak.

        Protokolün imza töreninde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, kentin depremlerden çok olumsuz etkilendiğini, sadece evlerin ve konutların değil iş yerlerinin de çok hasar gördüğünü ifade etti.

        UNDP, olarak deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için sahada olduklarını ifade eden Vinton, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş maalesef bu yıkıcı depremden zarar gören illerin başında geliyor. Biz UNDP olarak bu gerçeğin farkındayız. Bu yüzden Kahramanmaraş öncelikli illerimizden birisi. UNDP olarak mümkün mertebe hızlı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bugün burada olmaktan mutluyuz çünkü 257 kadın girişimcimize 550 bin dolar hibe dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizin bu ilgi, azim ve çabanızı görünce bundan çok büyük ilham aldık, bu ilham karşılığında hibe programını bölgesel, depremden etkilenen tüm illere aktardık ve rakamı da 5.2 milyon dolara çıkardık."

        KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da depremde iş yeri zarar gören kadınlara desteklerinin süreceklerini belirterek, UNDP yetkililerine teşekkür etti.

        KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer de hibe desteği programı kapsamında kadınlara bilgilendirmelerde bulundu.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Vinton, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı.

        Büyükşehir Belediyesine UNDP tarafından hibe edilen yol süpürme ve engelli servis aracını inceleyen Vinton, Güngör'den bilgi aldı.

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