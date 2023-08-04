GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 152 yangın söndürme personeli, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su tankı, 4 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Karartı, AA muhabirine, soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü söyledi.