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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 18:15
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Valilik, Büyükşehir ve Onikişubat belediyelerini ziyaret etti.

        Beraberindeki heyetle ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret eden Özbek, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk haftasından bu yana bölgeyi yalınız bırakmadıklarını söyledi.

        Türkiye'nin yüzde 20'sinin yaşanan felaketten olumsuz etkilendiğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

        "Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük bir camiayız. Galatasaray olarak yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere Sayın Başkanıma da o zaman söz vermiştim. Bugünkü ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek bölgedeki insanlarla buluşmak. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde Sayın Başkan'a da Sayın Bakan'a da bazı sözler vermiştik ki birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün Valiliğe teslim edeceğiz. Orada hayat başladı, dolayısıyla bizim özellikle ikinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Mehmet Özhaseki ile görüştüm. Bu manada da onlardan destek istedik. Şu manada yerlerin yapılması ama ödemelerinin Galatasaray kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın Başkanıma da dedim ki elini çabuk tut. Sayın Bakanla görüş. Önce bu bölgeden de başlayabiliriz. Bu bölgede benim kişisel bir hassasiyetim de var."

        Özbek, büyük dedesinin Özbekistan'dan Türkiye'ye göç ettiğinde ilk olarak Kahramanmaraş'a geldiğini belirterek, bu bağlamda kenti çok önemsediğini vurguladı.

        Depremlerin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Özbek, spor kulüplerinin Türkiye'yi temsil ettiğini, deprem bölgesine yönelik destek faaliyetlerinin yeşil sahalardaki puan yarışı gibi olması gerektiğine işaret ederek, ilgili bakanlıkların spor kulüplerini iyilik yarışına davet etmesini istedi.

        Hayrettin Güngör de yaşanan felaketin izlerinin devlet millet iş birliğiyle hızlı bir şekilde silindiğini belirtti.

        Depremlerin ardından spor kulüplerinin sağladığı desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngör, Galatasaray Kulübü tarafından yapılan konteyner kentin Valiliğe teslim edildiğini anımsatarak, "Ama şu da bizi mutlu etti. 100 tane kalıcı konut için TOKİ ile kulüp olarak bunu yapmaya hazır olduklarını ifade etmesi de bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Güngör, amaçlarının Kahramanmaraş'ın üçüncü ligde iki futbol takımından en az birisini birinci lige yükseltmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte dokuz güreşçi, beş futbolcumuzu kaybettik. Bu vesileyle hem o sporcularımızı hem de bütün depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sene iki takım olarak gelecek yıla devam etme talebinde bulunmuştuk federasyona. Onlar da kabul ettiler. Gelecek yıl biz üçüncü ligden devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl büyük kulüplerimizin takımımıza desteğini istiyoruz."

        Konuşmaların ardından Özbek, yardım konusunda Galatasaray'ın şampiyon olduğunu kaydederek, sporun birleştirme özelliğinin çok büyük olduğunu ifade etti.

        Daha sonra bir gazetecinin "Galatasaray ile Kahramanmaraş’taki spor kulüplerinden birisinin hazırlık maçı sözü alalım mı?" sorusuna Özbek, "Seve seve çok güzel olur" cevabını verdi.

        Güngör, Özbek'e kente özgü işlenmiş bakır paşa sahanı hediye ederken, Özbek de isimleri yazılı Galatasaray forması verdi.

        Ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret eden Özbek, Coşkun'a da ismine özel hazırlanmış Galatasaray formasını takdim etti.

        Kentin ihtiyaç ve sıkıntılarının çözümüne yönelik gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özbek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etti.

        ​​​​​​​Mahçiçek, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 ile ilgili sunum eşliğinde bilgi verdi.

        Daha sonra Özbek, kulüplerinin Hasancıklı Mahallesi'nde oluşturduğu "Galatasaray Spor Kulübü NEF Vakfı AFAD Yaşam Alanı"nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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