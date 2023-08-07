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        Kahramanmaraş'taki depreme ait yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:49
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        Kahramanmaraş'taki depreme ait yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması Türkoğlu ilçesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

        Bazı görüntülerde depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışığın çıkması, ilçenin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekti.

        Bir başka görüntüde ise tarım işletmesi çalışanlarının sarsıntı nedeniyle zorla uzaklaşması ve sarsıntının ardından bir kişinin arkadaşını kurtarmak için yeniden dönmesi yer aldı.

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