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        1970'li yılların modasını tarzıyla yaşatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:29
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        1970'li yılların modasını tarzıyla yaşatıyor
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN/GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta yaşayan 39 yaşındaki Murat Erdem, çocukluğunda hayranı olduğu sanatçılara olan sevgisi dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır nostaljik kıyafetler giyiyor.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında yöresel çarşıda esnaf olan Erdem, 1970'lerin modası olan İspanyol paça pantolon, uzun yaka gömlek ve yine o dönemin modası olan ceket ve ayakkabıları tercih etmesiyle dikkati çekiyor.

        Erdem'in, 20 yıldır giyindiği tarz ve nostalji kıyafetleri, uzun saçı ile bıyık modeli de müşterilerinin dikkatini çekince, bir sosyal medya hesabı açarak 1970'li yılların şarkılarıyla birlikte kendisini paylaşmaya başladı. Yaklaşık 5 ayda 243 bin takipçiye ulaşan ve videoları 12 milyona kadar izlenme alan Erdem, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından da tanınıyor.

        Yaz dönemini memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Erdem'i görebilmek için işletmesinde fotoğraf çektirip yöresel ürün alışverişi yapıyor.

        Erdem, AA muhabirine, 12 yaşından bu yana Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay gibi sanatçılara hayran olduğunu, o dönem izlediği filmlerden etkilenerek 20 yıldır nostalji kıyafet tercih ettiğini söyledi.

        Günümüzde tasarlanan kıyafetleri beğenmediğini anlatan Erdem, "Bunu gün geçtikçe kendi tasarımımla da renkli kıyafetlere dönüştürdüm. Olumlu tepkiler aldıkça daha iyi seviyelere getirmeye çalıştım. Şu anda gördüğüm kadarıyla 70'ler modasını tekrardan gündeme getirmek Türkiye çapında yapmış olduğumuz sosyal medya videolarıyla da herkes tarafından beğeniliyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç içinde de bu 70'ler modasını birçok arkadaşımızın bu modelleri örnek alıp kullanmasını istiyorum." diye konuştu.

        Çocukluk yıllarında izlediği sanatçıları çok sevdiğini anlatan Erdem, "Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi sanatçıların filmlerinin etkisinde kaldım. Çünkü o dönemin etkisi uzun süre devam etti." ifadelerini kullandı.

        Erdem, bir süre sonra bu durumun geleneksel bir hale dönüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyada yurt içi ve yurt dışında videolarım izlenme rekorları kırıyor. Belli seviyedeki insanlar taşıyabiliyor bu kıyafeti. Biz sevdiğimiz için giyiyoruz, ben bu şekilde mutluyum. Gelen müşterilerimiz bizimle fotoğraf çekilip sosyal medyada da paylaşıyor. Ben 5 aydır sosyal medyada varım. Gördüğüm kadarıyla yurt dışından da yoğun ilgi görüyor videolarım. Benim pek sosyal medyaya merakım yoktu ama şehir dışından gelen müşterilerimizin yönlendirmesiyle birlikte sosyal medya hesapları açtım."

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