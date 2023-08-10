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        TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:04
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        TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi Ekrem Kalkan'ın (20) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

        TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan ve sevk edildiği İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kalkan'ın cenazesi, İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketine getirildi.

        Kahramanmaraş'ta Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınan Kalkan'ın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze törenin düzenleneceği Ashab-ı Kehf Külliye Camii'ne getirildi.

        Cenazeye Kalkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Kalkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gerger Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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