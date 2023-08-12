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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 01:33
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Emin E. yönetimindeki 46 AFC 798 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Elif Ayşe Suna'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Polis tarafından yakalanan sürücünün Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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