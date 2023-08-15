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        Çinli yapımcılar "Maraş dondurması"nın belgeselini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:37
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        Çinli yapımcılar "Maraş dondurması"nın belgeselini çekiyor
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çin Merkezli Docslab Beijing Media Technology belgesel çekim ekibi, dondurmanın yapım aşamasını görüntüleyerek belgesel çalışmasına başladı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etmek ve destekte bulunmak adına kentte gelen Çinli ekip, MADO tesislerini gezdi.

        Burada çekim ekibi için kesme Maraş dondurması şovu yapıldı. Çinliler daha sonra dondurma ve pastane üretim fabrikasını gezerek fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

        MADO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanbur, AA muhubirine, amaçlarının sadece Kahramanmaraş'ı ve değerlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

        Kanbur, şunları kaydetti:

        "Çin'den kardeşlerimiz buraya geldi. Kahramanmaraş'ı ve dondurmanın yapılış belgeselini çekmek ve Çin'deki televizyonlarda yayınlatmak için fabrikamızı gezdirdik. Bize destek olacaklarını söylediler. Bizim sizlere yardımlarımız böyle olsun en azından dediler. Fabrikayı gördüler duygulandılar, yaralarımızı gördüler. 'Sizin yaralarınızı anca sizin ürünlerinizi alarak biz yardımcı oluruz' dediler. Sağ olsunlar bin dükkan için söz verdiler. Çin'e bin MADO dükkanı açılıyor. 'Biz size maddi değil böyle yardım etmek istiyoruz' dediler. Sağ olsunlar ekip olarak geldiler bizi Çin pazarına hızlı bir şekilde götürmeyi düşünüyorlar."

        Docslab Beijing Media Technology Şef Direktörü Miss Zhang Tian ise Kahramanmaraş'ı tanıtmak istediklerini ifade etti.

        Kahramanmaraş'ı depremden sonra görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Tian, "Geçen yıl Kahramanmaraş'a geldik. Depremden sonra tekrar gelip bakmak istedik. Buraya gelince fazlasıyla şaşkınlık yaşadık. Burada çok büyük deprem olmuştu. Burada aynı zamanda yapılanması ve yenilenmesiyle birlikte tekrar çalışıyor olmanız bizi çok şaşırttı. Bizim buraya geliş amaçlarımızdan birisi de aslında buradaki değerleri tüm dünyanın bilmesi gerekiyor. Bu ürünleri dünyaya göstermek için buraya geldik." diye konuştu.

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