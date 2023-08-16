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        Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:32
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        Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        D.M.K. (46) yönetimindeki 46 AGM 441 plakalı otomobil, Hüyüklü Mahallesi'nde S.A. idaresindeki 55 PP 344 plakalı tır ile çarpışarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki yolculardan Y.K. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü D.M.K. ile araçtaki Z.K. (68) K.K. (19), S.E.K. (11) ve E.K. (7) yaralandı.

        Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.M.K ile Z.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü S.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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