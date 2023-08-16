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        Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:37
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        Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca sırasında kaza yapması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda 46 NN 785 plakalı motosikletin sürücüsü S.H.T.D'ye “dur” ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

        Yaklaşık 2 kilometre ileride 01 HN 289 plakalı otomobile çarparak savrulan motosiklette sürücü ile H.D. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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